В г. Полярные Зори состоялся зональный библиотечный семинар, посвящённый Российской революции

В центральной детской библиотеке города Полярные Зори прошел зональный семинар-совещание специалистов библиотек, работающих с детьми и юношеством, по теме «История и память: 100-летие Российской революции».

В семинаре-совещании приняли участи специалисты библиотек г. Полярные Зори, Кандалакши, Умбы, а также Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

Методист городского информационно-методического центра работников образования областного центра Галина Белугина рассказала о современных требованиях к обучению школьников и обновлению содержания учебников, провела сравнительный анализ учебников в соответствии с принятым историко-культурным стандартом и обозначила как трудные темы и вопросы в изучении данного периода истории для школьников, так и темы, к которым дети сами проявляют интерес.

Хорошим дополнением к консультации стал обзор современной литературы по материалам выставки «Революции в России 100 лет: взгляд из ХХI века», организованной Мурманской областной детско-юношеской библиотекой.

Мурманские библиотекари также показали, как практически можно работать с читателями разного возраста, используя фонд имеющейся литературы, кино-фото и архивных документов.

Обобщая тему «Что и как рассказывать детям о революционных событиях», директор Мурманской областной детско-юношеской библиотеки Валентина Махаева обратила внимание коллег на завоевания революции, 80-летие Мурманской области, рожденной после установления советской власти на Мурмане, а также дала подробные рекомендации по работе на 2017-2018 учебный год.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области