В Мурманской области сотрудниками полиции задержан подозреваемый в серии краж со взломом

Так, в отдел полиции с заявлением о краже имущества из принадлежащего ему гаража, расположенного в поселке Высокий, обратился северянин 1987 года рождения. По словам потерпевшего, неизвестным были похищены оставленные там на хранение автомобильные колеса, причиненный ущерб составил около 20 тысяч рублей.

Полицейские, выехав на место происшествия, установили, что проник злоумышленник в помещение путем срыва навесного замка. Кроме того, вскоре в дежурную часть поступило аналогичное заявление от другого владельца гаражного строения, также находящегося в поселке Высокий. У него помимо 4 колес похититель унес строительные инструменты, общая стоимость похищенного составила 55 тысяч рублей. Кража, как установила следственно-оперативная группа, также была совершена путем срыва навесного замка.

В ходе специальных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 22-летнего подозреваемого, который позже признался в совершении серии краж со взломом. Мужчина, проживающий на территории г.Оленегорска, не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.,

Похищенное имущество частично изъято и возвращено законным владельцам. Полицейскими устанавливается возможная причастность задержанного к совершению иных аналогичных преступлений. В настоящее время он задержан за административное правонарушение на 10 суток.

По фактам краж в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области