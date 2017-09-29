В Гаджиево полицейские, юидовцы и Светофор пришли в гости к дошколятам

В рамках проведения «Недели безопасности», а так же в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма госавтоинспекторы ОМВД России по ЗАТО Александровск и ребята из отряда юных инспекторов дорожного движения школы №279 г. Гаджиево посетили воспитанников детского сада «Семицветик».

Юные помощники полицейских совместно со страшим инспектором ГИБДД приняли участие в беседе с воспитанниками нескольких групп. Мальчишки и девчонки с большим удовольствием слушали стихи про Правила дорожного движения, отгадывали загадки и смотрели тематические мультфильмы.

Юидовцы специально для дошколят заранее подготовили «светлячки безопасности» - брошки на верхнюю одежду, которые в конце мероприятия вручили каждому участнику и объяснили зачем, где и как можно и нужно их носить. Помогал организаторам общаться с малышами веселый друг пешеходов – Светофор, который обещал стать ребятам хранителем их безопасности на дороге.

Важные привычки, знания и навыки, полученные детьми в детском саду обязательно помогут им в дальнейшем, когда придет пора самостоятельно ходить в школу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по ЗАТО Александровск)