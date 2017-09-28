Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.09.2017 13:03

Арктические мотострелки Северного флота высадились на остров Голомянный архипелага Северная Земля

Сегодня личный состав и техника арктической мотострелковой бригады Северного флота впервые в современной российской истории совершили высадку с большого десантного корабля «Кондопога» на остров Голомянный архипелага Северная Земля. 

Высадка проводилась способом на упор. В ходе данной высадки подразделения арктической мотострелковой бригады на четырех многоцелевых бронированных транспортёрах МТ-ЛБВ, оснащённых крупнокалиберными пулемётами «Корд», отработали ряд тренировок по ведению рейдовых действий на незнакомой местности в Арктике.
После высадки с десантного корабля арктические мотострелки при поддержке штурмовых групп морской пехоты с БПК «Североморск» отработали тактические действия по захвату берегового плацдарма. После подготовки мишенного поля мотострелки выполнили боевые стрельбы из автоматов, пулемётов, миномётов и гранатомётов, сымитировав уничтожение условных диверсантов.
В ходе шестого арктического похода отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота личный состав подразделений арктической мотострелковой бригады также осуществил высадки и отработал рейдовые действия на самой северной точке Евразийского континента – на мысе Челюскин и на побережье острова Котельный архипелага Новосибирских островов.

Пресс-служба Северного флота

← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.01
Евро = 68.17
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.