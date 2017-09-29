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29.09.2017 10:20

Дети сотрудников Росгвардии и воспитанники школы-интерната пос. Минькино проверили свои знания по БДД

27 сентября 2017 года на базе школы-интерната в п. Минькино дети сотрудников подразделений Управления Росгвардии по Мурманской области в возрасте от 7 до 12 лет проверили свои знания правил безопасности дорожного движения под руководством сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району. Теоретическая часть занятия проходила в специальном классе, оборудованном наглядными пособиями. Ребята, отвечая на вопросы инспекторов ГИБДД, вспомнили знаки дорожного движения, правила поведения на проезжей части, на регулируемых и не регулируемых пешеходных переходах. Чтобы закрепить полученные знания, школьникам было предложено сложить пазлы из дорожных знаков и ответить на вопросы теста. Успешно справившись с заданием, ребята отправились на практическую часть мероприятия.
На улице их «ждал» макет дороги со светофорами, перекрестками, остановками и пешеходными переходами. Ребята разделились на группы: кто-то стал водителем автомобиля, кто-то велосипедистом, а остальные пешеходами. Мальчики и девочки должны были продемонстрировать свои знания ПДД, двигаясь по перекресткам с регулируемыми и нерегулируемыми пешеходными переходами: обязательно убедиться в том, что автомобиль остановился, даже если пешеходу горит зеленый, автомобилист на нерегулируемом пешеходном переходе обязан пропустить пешехода, а велосипедист должен осуществлять переход через проезжую часть по зебре пешком, катя свое транспортное средство. Все дети внимательно выполняли требования сотрудника ГИБДД и с заданиями справились безупречно.
После теоретической и практической части детей сотрудников Росгвардии и воспитанников школы-интерната наградили памятными подарками и грамотами за участие в мероприятии, вручили светоотражающие элементы, которые необходимы каждому пешеходу и будут видны любому водителю в темное время суток. После награждения ребят пригласили на чаепитие. Довольные таким теплым приемом, юные участники мероприятия поблагодарили руководство и воспитанников школы-интерната, сотрудников ГИБДД и пообещали строго соблюдать правила безопасности на дорогах.

/Управление Росгвардии по Мурманской области/
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