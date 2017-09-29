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29.09.2017 10:00

Лучшим начальником караула УФСИН признан сотрудник ревдинской колонии

В УФСИН России по Мурманской области завершился региональный этап смотра-конкурса на лучшего начальника караула по охране объектов уголовно-исполнительной системы.

Первый этап проходил в учреждениях и подразделениях заполярного УФСИН, где выявлялись наиболее профессионально подготовленные представители данной профессии, которые затем и собрались на плацу УФСИН для выявления сильнейшего.
В течение отведённого на соревнования дня конкурсанты демонстрировали знания нормативно-правовой базы, выполняли строевые приёмы и движение с оружием и без него, сдавали нормативы по специальной, физической, огневой подготовке и делились опытом организации и руководства службой караулов по охране учреждений.
В результате упорной борьбы и по итогам смотра-конкурса максимальное количество баллов набрал и занял высшую ступень пьедестала почета начальник караула ревдинской исправительной колонии №23 Александр Алхимов. За два года представители данного учреждения уже второй раз становятся победителями данных соревнований. На втором месте – сотрудник мурманской ИК-17 Владимир Смуров, на третьем - Алексей Захаров из мурманского СИЗО-1.
Поблагодарив участников за волю к победе, начальник отдела организации службы охраны УФСИН Андрей Юрченко наградил победителей кубками и дипломами соответствующего ранга.
Данные соревнования проводятся ежегодно не только с целью выявления лучшего начальника караула, но и для обмена опытом, обновления теоретических знаний и совершенствования практических навыков, необходимых сотрудникам в службе. 


Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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