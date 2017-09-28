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28.09.2017 12:22

По факту полной невыплаты заработной платы в отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одной из коммерческих организации розничной торговли города Мончегорска по факту полной невыплаты заработной платы работнику (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

По версии следствия, за период с июня 2016 года работнику предприятия не выплачивалась установленная законом заработная плата. Общий размер задолженности составляет не менее 70 тысяч рублей. Таким образом, противоправными действиями директора организации были существенно нарушены охраняемые государством законные права и интересы потерпевшего на получение вознаграждения за труд.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также возмещения причинённого потерпевшему ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.


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