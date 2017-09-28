Молодежный фестиваль рок-музыки «Rock motor» пройдет в Заполярном

30 сентября и 1 октября в ДК «Октябрь» города Заполярный состоится финал открытого молодёжного фестиваля рок-музыки «Rock Motor».



В первый день для участников, традиционно, пройдет мастер-класс от приглашенного специалиста, а 1 октября в 15.00 начнутся финальные выступления лучших рок-коллективов Мурманской области.



Председатель жюри площадки в 2017 году – Алексей Мурашов, музыкальный промоутер, директор фестиваля «Revolution», музыкант группы «Скворцы Степанова», менеджер отборочных музыкальных фестивалей («Emergenza», «Соседний мир»), арт-директор «Groggy Fest» (Рига), менеджер шоу-кейс фестиваля международной конференции «Colisium Music Week» (2016), спикер международных конференций «Colisium», «SoundGeist» (Finland); «Music Match» (Germany).



Напомним, открытый молодёжный фестиваль рок-музыки «Rock Motor» проводится Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в рамках Х Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества «Трасса». Финал следующей площадки – фестиваля вокала «Взлетная полоса» – состоится 7-8 октября в городе Оленегорске.





/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /