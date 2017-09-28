Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.09.2017 18:00

Молодежный фестиваль рок-музыки «Rock motor» пройдет в Заполярном

30 сентября и 1 октября в ДК «Октябрь» города Заполярный состоится финал открытого молодёжного фестиваля рок-музыки «Rock Motor».

В первый день для участников, традиционно, пройдет мастер-класс от приглашенного специалиста, а 1 октября в 15.00 начнутся финальные выступления лучших рок-коллективов Мурманской области.

Председатель жюри площадки в 2017 году – Алексей Мурашов, музыкальный промоутер, директор фестиваля «Revolution», музыкант группы «Скворцы Степанова», менеджер отборочных музыкальных фестивалей («Emergenza», «Соседний мир»), арт-директор «Groggy Fest» (Рига), менеджер шоу-кейс фестиваля международной конференции «Colisium Music Week» (2016), спикер международных конференций «Colisium», «SoundGeist» (Finland); «Music Match» (Germany).

Напомним, открытый молодёжный фестиваль рок-музыки «Rock Motor» проводится Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в рамках Х Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества «Трасса». Финал следующей площадки – фестиваля вокала «Взлетная полоса» – состоится 7-8 октября в городе Оленегорске.


/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.01
Евро = 68.17
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.