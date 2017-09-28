Вынесен обвинительный приговор в отношении жителя города Мурманска, совершившего убийство

Собранные следственным отделом по Кольскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 27-летнего жителя поселка Мурмаши Кольского района. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что в вечернее время 24 декабря 2016 года, обвиняемый, находясь на рабочем месте в здании ремонтного комплекса, расположенного в поселке Мурмаши Кольского района, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений с коллегой по работе, нанес последнему не менее трех ударов ножом в область шеи. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



СУ СК РФ по Мурманской области