Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.09.2017 17:20

Вынесен обвинительный приговор в отношении жителя города Мурманска, совершившего убийство

Собранные следственным отделом по Кольскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 27-летнего жителя поселка Мурмаши Кольского района. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).  

Следствием и судом установлено, что в вечернее время 24 декабря 2016 года, обвиняемый, находясь на рабочем месте в здании ремонтного комплекса, расположенного в поселке Мурмаши Кольского района, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений с коллегой по работе, нанес последнему не менее трех ударов ножом в область шеи. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 


СУ СК РФ по Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.01
Евро = 68.17
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.