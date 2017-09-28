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28.09.2017 12:11

Единая государственная система обращения с радиоактивными отходами - главная тема семинара, организованного в Мурманске российским национальным оператором для заполярных журналистов и экологов

Елена Белкина.


В России закон об обращении с радиоактивными отходами был принят 5 лет назад, тогда же был создан и национальный оператор, входящий в состав Росатома. Он занимается приемкой и размещением радиоактивных отходов, строительством для них подземных хранилищ. Летом представители заполярных СМИ побывали на уже закрытом подземном захоронении радиоактивных отходов близ города Шербура, во Франции у которой накоплен в этой сфере огромный опыт. На берегу Ла-Манша заложено 1,5 млн упаковок, а это более 527 тысяч кубометров радиоактивных отходов. Только низко и среднеактивные. Толщина финального покрытия до 8 метров. 6 природных и искусственных слоев, среди которых защитная битумная пленка - мембрана. Воздействие хранилища на окружающую среду минимальное, в 1000 раз ниже естественного фона. Наблюдать за закрытым хранилищем РАО французы планируют 300 лет.
Захоронения низко и среднеактивных коротко живущих отходов планируется создать в каждом федеральном округе России.
Руководитель Центра общественных и международных связей ФГУП "НО РАО" Никита Медянцев: "Мы рассматриваем 3 региона - это Ленинградская область, Архангельская область и Мурманская область. С Архангельской областью была подписана декларация о намерениях по размещению объекта, и соответственно это решение было утверждено на собрание в Архангельской области. В Санкт-Петербурге процесс продолжается долгое время и также мы рассматривали 2 площадки на территории Мурманской области".
Рассматривается и хорошо изученная в геологическом плане Мурманская область. Хотя она и не идеальна для финальной изоляции радиоактивных отходов - зона подтопления у нас 78%. Никаких конкретных решений пока не принято. Как только специалисты определяться с выбором площадки, наступит период инженерных изысканий, которые должны подтвердить правильность решения и согласование проекта с региональным правительством. В любом случае, главное условие проекта - открытость и общественный контроль.
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