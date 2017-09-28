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28.09.2017 11:50

В столице Заполярья проходит первое после летнего перерыва заседание областной Думы

Владимир Костров.

В Мурманске проходит первое после летнего перерыва заседание областной Думы, а накануне там обсуждались вопросы взаимодействия с генеральным консульством Королевства Норвегия. Это ознакомительный визит господина Эрика Сведала в региональный парламент. Консулу рассказали о работе законодателей, а также истории сотрудничества Думы с губернским собранием Финнмарка. Несмотря на снижение в последние годы, интенсивности межпарламентского сотрудничества двух стран, стороны выразили надежду на его возрождение в былых масштабах. Предпосылки к этому есть: обновился депутатский корпус Стортинга, развивается народная дипломатия, в России принят федеральный закон о приграничном сотрудничестве.
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