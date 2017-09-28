Убийца супружеской пары в Мурманске скоро предстанет перед судом

Анастасия Ярославская.

Обвинительное заключение направлено в областной суд. Следствие длилось почти год. Дело нашумевшее - не только из-за своей жестокости, от обычных бытовых преступлений оно отличается и тем, что фигуранты - люди далеко не асоциальные. Военные пенсионеры, бывшие сослуживцы, поссорились из-за денег. Один задолжал другому миллион, смог отдать только сто тысяч, слово за слово - в дело пошел нож. Приятелю-кредитору и его супруге обвиняемый нанес на двоих 33 колото-резаных ранения. Когда понял, что сделал - пытался наложить на себя руки. После неудавшегося суицида сам пришел в полицию с повинной.

Следователь по особо важным делам СУ СК России по Мурманской области Сергей Верентехин: "Вину свою в совершенном преступлении он признал полностью, в содеянном раскаялся. У него планы были в дальнейшем проходить службу, собирался выходить в море, на корабль, но вот у него не получилось ничего".

Прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Зося Зиннатуллина: "Санкция статьи, вменяемой обвиняемому лицу, предусматривает достаточно суровое наказание - от 8 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы или пожизненное лишение свободы".





