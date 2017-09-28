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28.09.2017 17:00

Инспекторы Мурманской области провели беседу-инструктаж с волонтерами регионального центра

Госавтоинспекция Мурманской области уже несколько лет успешно сотрудничает с Центром развития волонтерской деятельности. Добровольцы активно принимают участие в проведении профилактических мероприятий, акций и бесед. Волонтеров, желающих присоединиться к какому-либо мероприятию ГИБДД, всегда много, поэтому каждый раз большая часть пришедших на мероприятие ребят принимает участие в таких акциях впервые. Чтобы молодые люди чувствовали себя во время акций максимально уверенно и вели себя грамотно, инспекторы ГАИ провели для них общий инструктаж.

На встрече инспекторы напомнили ребятам о допустимых и недопустимых формулировках, общих целях и задачах профилактических мероприятий. Отдельно сотрудники Госавтоинспекции разобрали и отработали сценарии общения с различными категориями граждан – молодыми родителями, пожилыми людьми, маленькими детьми и подростками. Обсудили и поведение в нестандартных ситуациях, например, если гражданин настроен враждебно или напротив, чрезмерно общителен.
Чтобы волонтеры имели более четкое представление о том, что именно предотвращают профилактические мероприятия, инспекторы просмотрели с ними несколько подборок видеозаписей с ДТП и фильм о детском дорожно-транспортном травматизме.
В завершение встречи сотрудники дорожной полиции вручили добровольцам световозвращающие элементы и памятные сувениры. Однако и после этого молодые люди долго не отпускали инспекторов, обсуждая с ними планирующиеся мероприятия, задавая различные вопросы о трактовке Правил дорожного движения и порядке приема экзаменов у кандидата в водители.

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области
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