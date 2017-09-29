В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством и причинения вреда здоровью

В отдел полиции поступило сообщение из медучреждения о госпитализации местной жительницы, 1977 года рождения, с телесными повреждениями в виде резаных ран левой кисти.

Полицейские незамедлительно выехали в медицинское учреждение. Опросив потерпевшую, они установили, что травмы ей нанес муж. По словам женщины, между супругами произошел конфликт на бытовой почве. Находясь в квартире по месту жительства, на улице Чумбарова-Лучинского, супруг обещал лишить ее жизни. При этом в качестве оружия мужчина демонстрировал кухонный нож, а также ударил им несколько раз в область левой руки потерпевшей.

Участковыми уполномоченными отдела полиции № 2 УМВД России по городу Мурманску при содействии сотрудников вневедомственной охраны подозреваемый - 33-летний местный житель, - был установлен и опрошен. Злоумышленник признался в содеянном. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

По факту угрозы убийством и причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого в преступлении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



УМВД России по городу Мурманску