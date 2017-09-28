Электронную библиотеку «Кольский Север» пополнили произведения кандалакшанки Татьяны Фабрициевой

Электронная библиотека «Кольский Север» Мурманской областной научной библиотеки пополнилась произведениями кандалакшанки Татьяны Фабрициевой.

Татьяна Фабрициева – врач и поэт по призванию родилась в Ленинграде, пережила блокаду. Ее двоюродный дед - Александр Платонович Энгельгардт - архангельский губернатор в 1893-1901 гг., автор книги «Русский Север», много сделавший для развития Мурмана. Отец Татьяны Фабрициевой - Борис Михайлович Энгельгардт, филолог, литературовед и переводчик - преподавал в Ленинградском государственном университете, был дружен с Михаилом Лозинским, Юрием Тыняновым и Виктором Шкловским. Ее мать, Лидия Михайловна Андриевская, работала в публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, была подругой Анны Ахматовой. Татьяна Фабрициева после окончания Медицинского института всю жизнь трудилась врачом-эпидемиологом в г. Кандалакше.

Она является руководителем кандалакшского литературного клуба «Феникс» и автором поэтических сборников и воспоминаний о блокадном детстве: «Заметы сердца», «Предзимье», «Кандалакша - мой город», «Блокада», «Дела давно минувших дней» и других произведений.

Произведения писателя доступны в разделе «Авторы Мурмана» электронной библиотеки «Кольский Север».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области