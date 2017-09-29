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29.09.2017 15:20

Руководители хореографических коллективов примут участие в творческой мастерской по хореографическому искусству «Экзерсис»

30 сентября в 10.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Фестивальный зал) состоится очередное занятие творческой мастерской по хореографическому искусству «Экзерсис» на тему «Экология танца. Традиционные, специфические и экспериментальные типы драматургического построения композиции танца».

Руководители хореографических коллективов Кольского Заполярья посетят лекционно-практические занятия «Начало номера как проявление авторской концепции и драматургии хореографического жанра», «Значение 3-х частной структуры в композиции танца» и «Специфические ошибки при использовании различных приемов композиционного построения танца». Они также просмотрят видео лучших номеров коллективов-участников VIII областного открытого конкурса танцев народов России «Душа России».
Мероприятие проводит ведущий специалист по хореографии отдела народного творчества Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, отличник народного просвещения Российской Федерации Виктор Борисович Выдрин.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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