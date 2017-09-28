Юных зрителей ждет мастер-класс по рисованию песком перед показом спектакля областного театра кукол

30 сентября в 11.30 и 14.00 в Мурманском областном театре кукол (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской 21А) перед показами спектакля «Летающий диван» педагоги студии «Солнечный дом» покажут удивительную песочную анимацию и мастер-класс по рисованию песком. Взрослые и дети научатся «разговаривать» с песком и рисовать на нем причудливые фигуры.

Школа рисования песком «Солнечный Дом» - уникальная студия, представляющая рисование песком как самостоятельный вид искусства, доступный для всех - от малышей до взрослых. Такие творческие занятия помогают детям развивать художественный вкус и мелкую моторику рук.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области