Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.09.2017 09:41

В Мурманский морской торговый порт прибыл груз из Арктики

В Мурманском морском торговом порту ошвартовался теплоход «Капитан Данилкин», который прибыл с острова Котельный, входящего в состав архипелага Новосибирские острова. В данном регионе продолжается строительство и восстановление инфраструктуры, обеспечивающей постоянное присутствие Российской Федерации в Арктике. Судно принадлежит Мурманскому морскому пароходству и является универсальным, приспособленным к работам в тяжелых условиях.
Портовикам предстоит разгрузить более 1500 тонн генерального груза различной номенклатуры. Это больше сотни контейнеров со спрессованной бочкотарой и другим металлолом с острова Котельный, которые вывозят в рамках работы экологического взвода Северного флота. Помимо этого, с архипелага прибыла тяжелая строительная техника.
Разгружать судно в Мурманском морском торговом порту будут круглые сутки без остановки.
Напомним, работу по очистке арктического острова Котельный экологический взвод начал два года назад, в 2015 году. За это время с него вывезли более двух тысяч тонн металлолома.
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.01
Евро = 68.17
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.