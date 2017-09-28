В УФСИН обсудили результаты деятельности Общественного совета

В региональном ведомстве УИС прошло заседание Общественного совета при УФСИН России по Мурманской области, во время которого подводились итоги работы за 9 месяцев текущего года.

Начальник УФСИН Евгений Шихов рассказал членам Совета о текущем состоянии дел в учреждениях региона. Оперативная обстановка в учреждениях остается стабильной. Это в том числе связано и с тем, что большинство осуждённых являются жителями Мурманской области, и у многих из них сохраняются полезные социальные связи. Также стабильна ситуация и в производственном секторе.

Евгений Витальевич сообщил, что есть планы по развитию сельскохозяйственного направления в реорганизованной в прошлом году зеленоборской колонии-поселении №20. Недавно в данном учреждении прошёл приём по личным вопросам осуждённых руководителем УФСИН. В целом уже сегодня в КП-20 сделано немало, в частности – созданы условия пребывания для осуждённых женщин.

Член Общественного совета Юрий Мананков внес на рассмотрение предложение об участии представителей общественности в личных приёмах граждан руководством УФСИН. «Это даст возможность пришедшему на приём родственнику осуждённого услышать информацию с разных сторон. Поскольку граждане, естественно, переживают за судьбу своего близкого человека, отбывающего наказание, то такой шаг придаст им дополнительной уверенности в том, что процесс исполнения наказания идёт в строгом соответствии с законом», – подчеркнул Юрий Юрьевич.

Руководитель УФСИН согласился с данным предложением, отметив важность поддержки родственников осужденных.

Помимо подведения промежуточных итогов на заседании были рассмотрены вопросы работы Информационной секции Общественного совета, готовности к новому учебному году общеобразовательной школы и её филиалов, функционирующих при исправительных учреждениях УФСИН.

Кроме того, в ходе встречи член Совета Валерий Бабурин продемонстрировал экземпляр третьего издания правового справочника «Знай свои права», подготовленного для осужденных исправительных колоний мурманской региональной благотворительной организацией «Улица». Справочник содержит полезную информацию из уголовного, уголовно-исполнительного, семейного, наследственного законодательства, а также – формы обращения в суд. В настоящее время это издание распространяется в колониях, СИЗО региона и заносится в библиотечный фонд учреждений.

В целом работа Общественного совета при УФСИН за 9 месяцев 2017 года признана удовлетворительной.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области