В Кандалакше полицейскими раскрыта кража из автомобиля

В дежурную часть полиции города обратился местный житель 1995 года рождения с заявлением о краже из салона его автомобиля аудиоаппаратуры. По словам заявителя, общая стоимость украденного составили более 10 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевшего и выяснили, что он подал объявление о продаже автомобиля. Вскоре на его телефон позвонил неизвестный мужчина с целью договориться о времени и месте осмотра машины перед приобретением.

Потенциальный покупатель попросил заявителя предоставить документы на право владения транспортным средством. Владелец отлучился на несколько минут, оставив при этом открытым салон своего автомобиля. Вернувшись, потерпевший увидел, что «покупателя» рядом с машиной нет. Осмотрев салон, он обнаружил пропажу имущества.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что хищение чужого имущества совершил безработный 20-летний житель области. Ранее молодой человек в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Когда злоумышленника задержали, он признался в совершении преступления. В ходе обыска места жительства северянина полицейские обнаружили похищенное имущество и вернули его законному владельцу.

По факту кражи в отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 2 лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России "Кандалакшский")