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28.09.2017 13:00

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает о правилах использования современных средств передвижения

Все популярнее становятся новые средства передвижения, такие, напрмер, как сегвеи, гироскутеры, моноколёса. Они имеют электрический двигатель, что позволяет перемещаться быстрее, затрачивая минимум сил.

Во избежание травм и дорожно-транспортных происшествий водителям таких транспортных средств, как гироскутеры, моноколеса, сегвеи, необходимо придерживаться нескольких несложных правил.
С точки зрения Правил дорожного движения лица, использующие роликовые коньки, самокаты и другие аналогичные средства (по совокупности эксплуатационных и технических характеристик к ним могут быть отнесены гироскутеры, моноколёса, электрические самокаты), являются пешеходам и обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним пункты ПДД.
Максимальная скорость таких транспортных средств, при которой воитель может сохранить равновесие - 10-12 километров в час. В случае превышения указанной скорости возможно падение управляющего транспортным средством лица. Кроме того, гироскутерам, моноколесам и прочим подобным средствам запрещено движение по проезжей части дорог. Кататься на гироскутере в состоянии опьянения и под действием любых препаратов, способных замедлить реакцию, также строго запрещено.
Госавтоинспекторы рекомендуют при использовании гироскутеров, моноколес или сегвеев не отвлекаться на разговоры по телефону или прослушивание музыки, сохранять безопасную дистанцию до пешеходов, дорожных объектов и зданий, а также отказаться от движения по улицам с плохим освещением и перевозки дополнительных грузов либо пассажиров.
УГИБДД УМВД России по МУрманской области
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