Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.09.2017 12:20

Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов г. Кандалакши на исполнении находится исполнительное производство в отношении жительницы города, которая по решению суда обязана выплачивать алименты в размере 1/4 части доходов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

В связи с уклонением от исполнения решения суда женщина была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») и ей было назначено административное наказание в виде обязательных работ со сроком 100 часов.
Но работать «бесплатно» алиментщица не захотела. За уклонение от отбывания обязательных работ в отношении нее судебным приставом-исполнителем был составлен административный протокол по ч.4 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от отбывания обязательных работ»). Судом было принято решение о назначении наказания ей в виде административного ареста сроком на 10 (десять) суток.
После его отбывания встреча должницы с судебными приставами состоится уже в рамках уголовного дела по ч.1 ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.01
Евро = 68.17
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.