Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов г. Кандалакши на исполнении находится исполнительное производство в отношении жительницы города, которая по решению суда обязана выплачивать алименты в размере 1/4 части доходов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

В связи с уклонением от исполнения решения суда женщина была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») и ей было назначено административное наказание в виде обязательных работ со сроком 100 часов.

Но работать «бесплатно» алиментщица не захотела. За уклонение от отбывания обязательных работ в отношении нее судебным приставом-исполнителем был составлен административный протокол по ч.4 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от отбывания обязательных работ»). Судом было принято решение о назначении наказания ей в виде административного ареста сроком на 10 (десять) суток.

После его отбывания встреча должницы с судебными приставами состоится уже в рамках уголовного дела по ч.1 ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области