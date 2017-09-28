Возвращение домой! Школа дополнительного образования имидж-класс "Элегия" начала новый учебный год в родных стенах

Елена Дмитриева.



Год назад "Элегия" готовилась встречать свой 20-летний юбилей. Шли репетиции, продумывались номера, шились костюмы. Все планы и надежды в буквальном смысле сгорели в одну ночь в пламени пожара, который охватил здание. К счастью, никто не пострадал.

Руководитель имидж-студии "Элегия" Валентина Сидорова: "Было очень много горя, было много слёз. Всё сгорело, а то, что не сгорело, просто залили".

Но коллектив под руководством Валентины Сидоровой не привык сдаваться. Занятия в другом помещении возобновились уже через десять дней после пожара. Несмотря ни на что, юбилей студии прошёл на "ура". И всем миром за год удалось отремонтировать часть помещений — репетиционные классы, фойе и гримёрки.

Руководитель имидж-студии "Элегия" Валентина Сидорова: "При помощи родителей, детей, поддержка просто добрых людей и друзей. Когда всё, и не знаешь, с чего начать, это очень тяжело".

Конечно, ребятам и педагогам пришлось пережить тяжёлый удар. Но каким же радостным было возвращение домой! И сейчас, после ремонта, студия стала ещё более красивой и уютной.

Блиц: "Это как второй дом, очень были расстроены, конечно. - Очень рады, что здание восстановили, что мы опять здесь занимаемся, в этих залах, они стали для уже такими родными. Стали как-то современнее. Стало намного уютнее, чем было раньше. Раньше тоже было хорошо, но сейчас лучше".

В имидж-классе занимаются дети самых разных возрастов, начиная от 4 лет. Для многих из них "Элегия" действительно становится второй семьёй. Вырастая, они не теряют связи со своими педагогами и с благодарностью вспоминают всё, чему научились здесь. А это не только пластика, умение танцевать и держаться в обществе, но и трудолюбие, сила воли, чувство локтя и доброта.

Папа воспитанницы имидж-класса "Элегия" Руслан: "Замечательный коллектив, преподаватели, всё нравится. В прошлом году было 20 лет "Элегии", выступили, поэтому в этом году новый учебный год с удовольствием. Становится более общительной, в физическом плане растяжка лучше становиться, я доволен, да".

Блиц: "Здесь педагоги хорошие и здесь уютно. - Мне нравится, как здесь сделали ремонт. -Танцевать хочу научиться. - Я хочу быть грациозной и подтянутой, чтобы не ходить угрюмо, а чтобы все смотрели на меня и восхищались".

В этом году в "Элегии" открылась не совсем обычная группа - "Театрализованные игры", для самых маленьких. Занятия ведёт актриса Мурманского театра кукол Татьяна Смирнова.

Актриса Мурманского областного театра кукол Татьяна Смирнова: "Мы здесь учимся всему — и вниманию, и говорить правильно, и двигаться, всему понемножку. Ну, мы и себе зрителя готовим".

"Элегия" начинает новую жизнь и с надеждой смотрит в будущее. У коллектива много интересных задумок. Можно с уверенностью сказать, что зрителей ждёт немало сюрпризов.