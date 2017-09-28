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28.09.2017 15:20

Прокуратура поддержала обвинение против хулигана

Прокуратурой г.Североморска поддержано в суде обвинение по уголовному делу в отношении гр-на Б. за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) и ст.264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

В январе 2017 года обвиняемый, действуя из хулиганский побуждений, умышленно путем поджога повредил чужое имущество – автобус ПАЗ 320530, находящийся около многоквартирного дома №17 по ул.Кирова в г.Североморске.
26 мая 2017 года он же, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь был задержан сотрудниками полиции за езду в пьяном виде.
Согласно медицинскому освидетельствованию, у мужчины установлено содержание спирта в крови 0,799 мг/л.
Североморский районный суд согласился с мнением государственного обвинителя и признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему преступлениях, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

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