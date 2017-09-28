В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 сентября.



ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 23.00, ул. Пушкинская, 5, 7, 10, 12, 14

09.00 – 16.00, ул. Фадеев Ручей, 11, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27

ул. Баумана, 65

09.00 – 14.00, ул. Шевченко, 22, 24, 26, 28, 36, 36а, 40



ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 17.00, ул. Набережная, 1/2, 3, 3а, 4

ул. Нахимова, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 11

ул. Жуковского, 4, 5



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска