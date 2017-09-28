Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.09.2017 09:50

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 сентября

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 сентября.

 
ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.30 – 23.00, ул. Пушкинская, 5, 7, 10, 12, 14
09.00 – 16.00, ул. Фадеев Ручей, 11, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27
ул. Баумана, 65
09.00 – 14.00, ул. Шевченко, 22, 24, 26, 28, 36, 36а, 40
 
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 17.00, ул. Набережная, 1/2, 3, 3а, 4
ул. Нахимова, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 11
ул. Жуковского, 4, 5
 
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.01
Евро = 68.17
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.