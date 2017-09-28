Комитет Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения поддержал инициативу регионального Минфина увеличить отчисления в областной бюджет за счёт налога на доходы иностранных граждан

Владимир Костров.

Речь о специальном коэффициенте, что используется при расчёте налога с патента на трудовую деятельность. Коэффициент поднимут до средней величины по Северо-Западу - одной целой восьми десятых. Он начнет применяться с 2018 года. По расчётам, это дополнительно даст областному бюджету 25 млн. рублей. В сравнении с прошлым годом число выданных патентов выросло на треть.

Председатель комитета Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения, руководитель фракции "Справедливая Россия" Александр Макаревич: "Стоимость этого патента увеличится до 3650 рублей. Надо понимать, что иностранный работник должен вносить эту сумму в бюджет каждый месяц в соответствии с законом".