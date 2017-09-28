К реализации партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги" подключилась молодёжь

Владимир Костров.

Ребята проводят анкетирование жителей городов и районов области. Эстафету принял Мурманск. Респондентам предлагают ответить на несколько простых вопросов. Например, где в городе необходимо установить дополнительные светофоры или дорожные знаки, обустроить пешеходные переходы или "лежачих полицейских". Волонтёры также готовы выслушать пожелания граждан по улучшению дорожно транспортной ситуации.

Руководитель регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" Антон Громыко: "Мы решили провести социологический опрос, результаты которого нам дадут объективную картинку, где есть такие участки. Все данные мы передадим в областную ГИБДД. Людей опрашиваем в третий раз. В общей сложности планируем опросить порядка 500 человек".





