Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.09.2017 08:50

Единая государственная система обращения с радиоактивными отходами. В Мурманске прошел семинар для заполярных журналистов и экологов

Артем Дашевский, Елена Белкина.

Сегодня в России отмечается День работника атомной промышленности. Кольское Заполярье, на протяжении многих лет своей истории, неразрывно связано с атомной энергетикой. В Мурманске прошел семинар для заполярных журналистов и экологов. Главная тема - единая государственная система обращения с радиоактивными отходами. В России соответствующий закон принят 5 лет назад. Тогда же учрежден национальный оператор. Летом представители заполярных СМИ побывали на уже закрытом подземном захоронении радиоактивных отходов близ города Шербура во Франции у которой накоплен в этой сфере огромный опыт. Планируется этот опыт в будущем применить и в России.
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.01
Евро = 68.17
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.