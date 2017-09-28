Единая государственная система обращения с радиоактивными отходами. В Мурманске прошел семинар для заполярных журналистов и экологов

Артем Дашевский, Елена Белкина.

Сегодня в России отмечается День работника атомной промышленности. Кольское Заполярье, на протяжении многих лет своей истории, неразрывно связано с атомной энергетикой. В Мурманске прошел семинар для заполярных журналистов и экологов. Главная тема - единая государственная система обращения с радиоактивными отходами. В России соответствующий закон принят 5 лет назад. Тогда же учрежден национальный оператор. Летом представители заполярных СМИ побывали на уже закрытом подземном захоронении радиоактивных отходов близ города Шербура во Франции у которой накоплен в этой сфере огромный опыт. Планируется этот опыт в будущем применить и в России.