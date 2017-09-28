Депутаты профильного комитета Мурманской областной Думы подняли вопрос исполнения госпрограммы по обеспечению порядка и безопасности населения

Елена Сивонен.

Сейчас законодатели формируют бюджет региона на 18 год. И важно понять, сколько средств заложить для эффективной реализации намеченных планов. Цель - профилактика правонарушений. Недостатки, в исполнении, есть. Не всё задуманное на бумаге работает на практике. До сих пор - полноценно - не запустили единую систему "112". Пробуксовывает и проект "Безопасный город". Это, так называемое, интеллектуальное видеонаблюдение и уличные камеры.

Председатель комитета по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Михаил Ильиных: "Мы за много-много лет, сколько мы этим занимаемся, полноценно реализовать это так и не смогли. Надо анализировать - в чем причина. Или мы неэффективно работает, или это из-за недостатка денежных средств. Мы всё равно это реализуем. Пусть не в этом, не в следующем году, но мы должны понимать перспективу и двигаться, самое главное - двигаться в этом направлении".