Стрессовые ситуации, связанные с выполнением поставленных задач. Военные психологи отрабатывают навыки оказания помощи подводникам в кризисных ситуациях

Андрей Зайцев.

Сегодня психологи Северного флота начали двухдневный учебно-методический сбор на базе подводников в Гаджиево. Стрессовые ситуации, фактические действия экипажей, огонь, вода и взрывы. Наглядно и понятно.

Разведывательно-диверсионная группа минирует и взрывает подводную лодку. Охрана реагирует незамедлительно. Короткий бой с обоюдными потерями. Моряки-североморцы выполняют свои повседневные задания. И во всех мероприятиях, по возможности, до и после, им оказывается психологическое сопровождение. Будь то поход в Средиземное море или парад войск в Москве и Санкт-Петербурге.

Заместитель начальника центра психологической работы отдела Северного флота Сергей Файзулин: "С учётом специфики служебной деятельности, боевой подготовки. Потому что одно дело, когда на "гражданке" психолог, его настраивают на положительный настрой, другое дело - у нас. Вся деятельность связана постоянно с опасностью для жизни. Для здоровья".

Учебно-тренировочный комплекс. Борьба за живучесть должна быть отточена до мельчайших деталей, до автоматизма. От слаженности, понимания ситуации и, в том числе, душевного равновесия зависит жизнь всего экипажа.

Старший инструктор учебно-тренировочного комплекса Евгений Ленков: "Военнослужащие, прослужившие более 5 лет, они все морально и психологически устойчивые люди. Но у всех бывают срывы и всё остальное. Я думаю, всё-таки каждый выполняет свою задачу, не зря психологи штатные работают".

Психологи в большинстве своём знают о том, что приходится выполнять матросам и офицерам лишь по учебным пособиям. Здесь же оказались пусть в условно, но в реальных условиях. А решение психологических задач требуют скрупулёзного подхода.

Военный психолог 43-й дивизии СФ Полина Дядина: "Всё сложно. Не бывает ничего простого. Человеческие судьбы решаются, человеческая душа, его психика. Мы как подготавливаем изначально, так и потом приводим человека, нормализуем его психическое состояние. Всё зависит от условий, где они были"

Психогенные потери, посттравматические расстройства - за этими терминами стоят не просто занозы, которые нельзя выдернуть руками. За ними судьба, будущее человека.

Моряки Северного флота в огне не горят и в воде не тонут. Их нервы как стальные тросы, которые, правда, изредка требуют профилактических работ. Но теперь военные психологи лично на практике увидев все тяготы и лишения воинской службы, смогут намного быстрее найти нужные слова.







