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27.09.2017 18:17

Сегодня - Всемирный день туризма

Елена Сивонен.

У Кольского Заполярья свои - уникальные - бренды. Бесконечные тундровые просторы, удивительные по красоте и загадочные полярные сияния, реки, полные царской рыбы, море с выходом в самый холодный океан мира - Северный Ледовитый. Край земли, строгая и завораживающая красота Арктики - всё это привлекает туристов. Из главных достопримечательностей можно назвать музей-ледокол "Ленин", "Снежную деревню" в Кировске, саамские общины полюбили китайцы. Топовые маршруты - Сейдозеро, полуострова Средний и Рыбачий, Хибины и, конечно, Териберка.
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