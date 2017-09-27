Сегодня - Всемирный день туризма

Елена Сивонен.

У Кольского Заполярья свои - уникальные - бренды. Бесконечные тундровые просторы, удивительные по красоте и загадочные полярные сияния, реки, полные царской рыбы, море с выходом в самый холодный океан мира - Северный Ледовитый. Край земли, строгая и завораживающая красота Арктики - всё это привлекает туристов. Из главных достопримечательностей можно назвать музей-ледокол "Ленин", "Снежную деревню" в Кировске, саамские общины полюбили китайцы. Топовые маршруты - Сейдозеро, полуострова Средний и Рыбачий, Хибины и, конечно, Териберка.







