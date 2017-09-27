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27.09.2017 18:10

Команды из Оленегорска и Снежногорска стали победителями областного конкурса «Большие гонки»

Во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел областной конкурс для молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Большие гонки».

Команды-участницы из Мурманска, Североморска, Оленегорска, Снежногорска, Мончегорска и поселка Кильдинстрой представили название, эмблему, девиз и приветствие. Конкурсанты удивляли зрителей и членов жюри акробатическими этюдами, музыкальными композициями и танцевальными номерами. На спортивно-игровых площадках участники продемонстрировали ловкость, выносливость и взаимовыручку. Они выполняли упражнения с обручами и мячами, отвечали на вопросы викторины и изображали различные виды спорта.

Все команды были награждены специальными дипломами, а победителями конкурса стали оленегорская команда социально-реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и инвалидов с группой дневного пребывания молодых инвалидов и снежногорская команда «Чемпион» Дома детского творчества «Дриада».

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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