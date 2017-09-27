В Мурманской области выберут «Студента года – 2017»

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в рамках договора с Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи» проводит региональный этап Российской национальной премии «Студент года – 2017».



Цель регионального этапа – выявление, поддержка и признание заслуг студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Мурманской области, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.



Участниками являются обучающиеся (специалисты, бакалавры, магистры) очной формы обучения, представители студенческих объединений и организаций, лидеры и руководители советов обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте от 14 до 25 лет.



Региональный этап проводится по следующим номинациям:



«Молодой ученый образовательных организаций высшего образования»



«Творческая личность года образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций»



«Спортсмен года образовательных организаций высшего образования»



«Спортсмен года профессиональных образовательных организаций»



«Журналист года образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций»



«Доброволец года образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций»



«Общественник года образовательных организаций высшего образования»



«Общественник года профессиональных образовательных организаций»



«Иностранный студент года образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций»



«Студенческий лидер года образовательных организаций высшего образования»



«Студенческий лидер года профессиональных образовательных организаций»



Гран-при «Студент года профессиональных образовательных организаций»



Гран-при «Студент года образовательных организаций высшего образования»



Конкурсные материалы, представляемые на региональный этап, следует направлять по электронной почте на адрес kashirin.murmansk@mail.ru до 6 октября 2017 года.



Победители регионального этапа по рекомендации экспертного совета могут направляться для участия в Российской национальной премии «Студент года-2017» от Мурманской области.



Подробная информация о конкурсе и условиях участия в нем размещена на молодежном сайте Мурманской области "Чердак".



Дополнительная информация: Каширин Александр Викторович, главный специалист отдела по делам молодежи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, тел. 8(8152)44-17-06, e-mail: kashirin.murmansk@mail.ru.



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