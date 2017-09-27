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27.09.2017 18:05

В Мурманской области выберут «Студента года – 2017»

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в рамках договора с Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи» проводит региональный этап Российской национальной премии «Студент года – 2017».

Цель регионального этапа – выявление, поддержка и признание заслуг студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Мурманской области, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.

Участниками являются обучающиеся (специалисты, бакалавры, магистры) очной формы обучения, представители студенческих объединений и организаций, лидеры и руководители советов обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте от 14 до 25 лет.

Региональный этап проводится по следующим номинациям:

«Молодой ученый образовательных организаций высшего образования»

«Творческая личность года образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций»

«Спортсмен года образовательных организаций высшего образования»

«Спортсмен года профессиональных образовательных организаций»

«Журналист года образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций»

«Доброволец года образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций»

«Общественник года образовательных организаций высшего образования»

«Общественник года профессиональных образовательных организаций»

«Иностранный студент года образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций»

«Студенческий лидер года образовательных организаций высшего образования»

«Студенческий лидер года профессиональных образовательных организаций»

Гран-при «Студент года профессиональных образовательных организаций»

Гран-при «Студент года образовательных организаций высшего образования»

Конкурсные материалы, представляемые на региональный этап, следует направлять по электронной почте на адрес kashirin.murmansk@mail.ru до 6 октября 2017 года.

Победители регионального этапа по рекомендации экспертного совета могут направляться для участия в Российской национальной премии «Студент года-2017» от Мурманской области.

Подробная информация о конкурсе и условиях участия в нем размещена на молодежном сайте Мурманской области "Чердак".

Дополнительная информация: Каширин Александр Викторович, главный специалист отдела по делам молодежи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, тел. 8(8152)44-17-06, e-mail: kashirin.murmansk@mail.ru.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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