На улицах Нахимова и Сафоново - разгар ремонтных дорожных работ

Анастасия Ярославская.

Один из самых проблемных участков в Мурманске, попавший в список убитых дорог, совсем скоро из него вычеркнут. На Нахимова и Сафоново сейчас кипят работы. Асфальт кладут не "мелкими картами", как раньше, а, на радость водителей, целиком меняют верхний слой - в общей сложности 3450 квадратных метров. Параллельно выборочно берут пробы смеси. Для "Управления дорожного хозяйства" это дополнительная страховка. Если подрядчик вдруг решит схитрить и сэкономить на качестве - работу придется переделывать. Прецеденты такие в Мурманске есть.

Блиц: "Замер температуры производится в 4 точках в кузове машины. Первый градусник показал 170 градусов, второй 168, третий 168 и четвертый - 166".

Сегодня к одной из партий битума по температурным показателям у проверяющих - вопросы. Они чуть выше, чем должно быть по ГОСТу. Но последнее слово все-таки за лабораторией. Там смесь изучат по ряду показателей, проверят детально на водонасыщение и сдвигоустойчивость - от них зависит, не сойдет ли асфальт вместе со снегом весной. В УДХ однако подчеркивают - подрядчики надежные, больших расхождений в этом году еще не было.

Директор мурманского муниципального бюджетного учреждения "Управление дорожного хозяйства" Станислав Ланин: "Я головой отвечаю за те экспертизы, которые сделаны, но мы подходим к финишной черте и у нас в пределах - могу ошибаться - 15-20 проб находится на экспертизе. До момента выхода из экспертизы результатов мы счета не оплачиваем".









