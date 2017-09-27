Илья Комлев.



Российско-норвежский десант на берегу Кольского залива. Школьники-волонтеры из двух стран провели сегодня генеральную уборку литорали в Мурманске и Минькино.

Чистая родниковая вода. Рядом - выцветший призыв ценить, дарованное природой. В 100 метрах, на обнажившейся во время отлива полосе - яркая иллюстрация истинного положения дел. В пору дар речи потерять, даже если обычно за словом в карман не лезешь.

Рэп-исполнитель Роман Чумаков (Жиган): "Я в шоке, что здесь происходит. Хожу по побережью и не могу описать это словами. Здесь на каждом квадратном сантиметре можно найти мусор. Просто посмотрите вниз, здесь бутылки битые".

А также гнилые доски, старые шины, всевозможные тряпки, ржавое железо и прочий городской мусор. Задача его не просто собрать - проанализировать.

Волонтер (г. Мончегорск) Настя Сахеева: "Его нужно систематизировать, то есть, нам выдали методички. И дали перечень, что мы можем здесь найти. И нам нужно его посчитать, разложить по пакетам. Пластик - к пластику, металл - к металлу. И бумагу к бумаге".

Пластику - особое внимание. Оставлять на берегу нельзя. Через 400 лет обычная бутылка из-под газировки распадется на микрочастицы. И где-нибудь, возможно, на другом краю света, вместе с рыбой попадет в организм человека.

Координатор регионального офиса Программы ООН по окружающей среде в Европе Махир Алиев: "Очистка наших общих океанов, наших вод, рек, берегов нашей земли - это все часть одного большого целого и часть ответственного подхода к собственной жизни, к собственному будущему и будущему наших детей".

Научный сотрудник Норвежского института биоэкономических исследований, инициатор проекта Пауль Эрик Аспхольм: "Вчера на семинаре нам рассказали, что в следующем году в Мурманской области начнет работать современная система обращения с твердыми бытовыми отходами. И я очень рад этому".

Акция - часть проекта "Фенология Северного Калотта". 15 лет ученики школ Финнмарка и Мурманской области наблюдают за сезонными изменениями в жизни растений, а в последние годы проводят такие экологические акции. Помощь в организации и проведении уборки прибрежной полосы оказал "Норникель" и его дочерние структуры – Мурманский транспортный филиал и Кольская ГМК. Компании предоставили машины для вывоза собранного мусора, а также обеспечили эковолонтеров необходимым инвентарем и перчатками.

И. о. главного инженера - технического директора Кольской ГМК Евгений Курбатов: "Мы внедряем новые технологические решения, но при этом понимаем, что понятие экология имеет более широкий смысл. И, в частности, это отношение конкретного человека к состоянию окружающей среды".

Новые знания, впечатления или общение со сверстниками из другой страны. У каждого волонтера был свой мотив для участия в проекте.

Расмус Олсен, г. Альта (Норвегия): "У меня появился шанс приехать в Россию, узнать больше про изменение климата, про экологию, фенологию и я им воспользовался".

Но вместе ребята сделали общее дело. Помогли измениться к лучшему участку берега, и, быть может, изменились сами.









