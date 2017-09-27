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27.09.2017 16:43

Российско-норвежский десант на берега Кольского залива. Школьники-волонтеры из двух стран провели сегодня генеральную уборку литорали в Мурманске и Минькино

Илья Комлев.

Битые бутылки, гнилые доски, старые шины, всевозможные тряпки, ржавое железо и прочий городской мусор. Задача его не просто собрать - проанализировать.
Волонтер (г. Мончегорск) Настя Сахеева: "Его нужно систематизировать, то есть, нам выдали методички. И дали перечень, что мы можем здесь найти. И нам нужно его посчитать, разложить по пакетам. Пластик - к пластику, металл - к металлу. И бумагу к бумаге".
Акция - часть проекта "Фенология Северного Калотта". 15 лет ученики школ Финнмарка и Мурманской области наблюдают за сезонными изменениями в жизни растений, а теперь и проводят такие экологические акции. Пластику - особое внимание. Оставлять на берегу его нельзя. Через 400 лет обычная бутылка из-под газировки распадется на микрочастицы. И где-нибудь, возможно, на другом краю света, вместе с рыбой попадет в организм человека.
Координатор регионального офиса Программы ООН по окружающей среде в Европе Махир Алиев: "Очистка наших общих океанов, наших вод, рек, берегов нашей земли - это все часть одного большого целого и часть ответственного подхода к собственной жизни, к собственному будущему и будущему наших детей".
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