Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
04.10.2017 10:00

4 октября – День основания города Мурманска

Дорогие мурманчане!

Поздравляем вас с Днем рождения любимого города!

101 год – знаковый возраст. Мурманску перевалило за век. Этот век был, пожалуй, самым сложным, противоречивым и героическим периодом в истории нашей Родины. С момента своего рождения Мурманск оказался на переднем крае исторической судьбы России, что и сформировало его неповторимое лицо и мужественный характер, закалённый ветрами времени.

В биографии Мурманска – две мировые войны, революция и Гражданская война, индустриализация и послевоенное восстановление страны. Мурманск – труженик и воин, что символизируют его главные награды – орден Трудового Красного Знамени и Золотая Звезда Героя.

Самый большой в мире город за Полярным кругом, незамерзающий океанский порт и рыбная столица Севера, база атомного ледокольного флота и крупный международный транспортный узел, Мурманск сегодня играет огромную роль в жизни страны. А планы дальнейшего развития города, связанные с освоением Арктики, говорят о гигантском нерастраченном потенциале. Нет никаких сомнений, что следующий век жизни столицы Кольского Заполярья впишет в её историю не менее славные страницы, чем предыдущий.

С Днем рождения тебя, Мурманск! Счастья тебе и процветания!

С праздником вас, дорогие мурманчане!

 

Губернатор Мурманской области                                                         Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы                                     Сергей Дубовой

Главный федеральный инспектор
по Мурманской области                                                                          Алексей Маяков
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.94
Евро = 67.98
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.