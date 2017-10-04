4 октября – День основания города Мурманска

Дорогие мурманчане!



Поздравляем вас с Днем рождения любимого города!



101 год – знаковый возраст. Мурманску перевалило за век. Этот век был, пожалуй, самым сложным, противоречивым и героическим периодом в истории нашей Родины. С момента своего рождения Мурманск оказался на переднем крае исторической судьбы России, что и сформировало его неповторимое лицо и мужественный характер, закалённый ветрами времени.



В биографии Мурманска – две мировые войны, революция и Гражданская война, индустриализация и послевоенное восстановление страны. Мурманск – труженик и воин, что символизируют его главные награды – орден Трудового Красного Знамени и Золотая Звезда Героя.



Самый большой в мире город за Полярным кругом, незамерзающий океанский порт и рыбная столица Севера, база атомного ледокольного флота и крупный международный транспортный узел, Мурманск сегодня играет огромную роль в жизни страны. А планы дальнейшего развития города, связанные с освоением Арктики, говорят о гигантском нерастраченном потенциале. Нет никаких сомнений, что следующий век жизни столицы Кольского Заполярья впишет в её историю не менее славные страницы, чем предыдущий.



С Днем рождения тебя, Мурманск! Счастья тебе и процветания!



С праздником вас, дорогие мурманчане!







Губернатор Мурманской области Марина Ковтун



Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой



Главный федеральный инспектор

по Мурманской области Алексей Маяков