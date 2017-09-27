Студентов и молодых дипломированных специалистов приглашают к участию в международной олимпиаде «IT-Планета 2017/18»

Центр развития информационных технологий «ИТ-Планета» объявляет о старте XI Международной олимпиады в сфере информационных технологий для студентов и молодых дипломированных специалистов «IT-Планета 2017/18». Это состязание уже 11 год способствует поддержке активной и талантливой молодежи, содействует повышению качества образования и подготовке специалистов в сфере информационных технологий.



Участниками олимпиады могут стать студенты и молодые дипломированные специалисты в возрасте до 26 лет включительно, проживающие в любой стране мира.



Соревнования этого учебного года пройдут в номинациях «Программирование», «Мобильные платформы», «Телеком», «Облачные вычисления и базы данных», «Свободное программное обеспечение и робототехника», «Цифровое творчество» и «Неограниченные возможности». Все конкурсы в рамках номинаций имеют практическую направленность, что позволяет участникам лучше понять потребности работодателей, познакомиться с представителями крупнейших ИКТ-компаний и сделать первые шаги навстречу своей успешной карьере. Лучшие участники будут приглашены пройти производственную практику с возможностью дальнейшего трудоустройства от партнеров соревнований.



Соревнования проходят при поддержке Министерства образования и науки и Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.



Олимпиада «IT-Планета» является проектом, поддерживаемым АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) в направлении «Молодые профессионалы», а также в июле 2017 года Фонд Президентских грантов объявил проект победителем в направлении «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», что подчёркивает значимость ИТ-олимпиады для страны.



С 1 октября на сайте олимпиады будет проходить регистрация учреждений высшего и среднего профессионального образования. Регистрация учебных заведений продлится до 30 ноября. С 1 ноября стартует регистрация участников – студентов и молодых дипломированных специалистов.



Представители зарегистрированных учебных заведений смогут получить все необходимые материалы для организации отборочных соревнований среди своих студентов, а сами учебные заведения смогут принять участие в рейтингах, составляемых по результатам ИТ-олимпиады.



Соревнования пройдут в течение учебного года в несколько этапов:



Первый отборочный этап (онлайн-тестирование) – с 1 по 25 декабря 2017 г.



Первый отборочный этап (прием работ) – с 1 декабря 2017 г. по 20 марта 2018 г.



Второй отборочный этап (решение практических кейсов) – с 1 по 20 марта 2018 г.



Международный финал – с 25 по 28 мая 2018 г. в Москве.





/ Управление по взаимодействию со СМИ /





