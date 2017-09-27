Елена Сивонен.

Под звуки фанфар сегодня в Легкоатлетическом манеже Мурманска приветствовали участников 54-й спартакиады студентов. Порядка 130 молодых спортсменов представляют профессиональные организации региона. Конкретно — колледжи. Педагогический, индустриальный, строительный, информационных технологий. Всего сузов семь. Сегодня первая дисциплина - легкоатлетическое многоборье. Дистанции две - короткая 60 метров. Более длинная для девушек - 600 метров, для юношей один километр. Бег на время.

Старший инструктор-методист Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы Ольга Трефилова: "С каждым годом количество команд увеличивается. В этом году у нас Мурманский индустриальный колледж принимает участие, а также Мурманский колледж искусств. В том году их не было".

Легкоатлетическое многоборье дает старт - студенческому спортивному сезону. Он в течение всего учебного года. Спартакиада включает соревнования по 8 видам. Это плавание, баскетбол, волейбол, настольный теннис. Студентам предстоит сдавать и нормы ГТО. После общее подведение результатов. Команду-лидера назовут в мае.