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27.09.2017 14:10

Перспективы сотрудничества. В региональном парламенте состоялась встреча с новым Генконсулом Норвегии в Мурманске Эриком Сведалом

Владимир Костров.

В областной Думе обсудили вопросы взаимодействия с генеральным консульством Королевства Норвегия. Это первый визит господина Эрика Сведала в региональный парламент. Стороны затронули несколько проблемных тем. В их числе - снижение межпарламентского сотрудничества двух стран и обеспокоенность увеличением срока оформления виз. Эрик Сведал поспешил заверить: на новом посту сделает всё возможное, чтобы визовые правила не вызвали для северян неудобств. Что касается сотрудничества законодателей, то оно может выйти на новый виток после выборов в Стортинг, куда прошел и бывший глава губернского собрания Финнмарка Рунар Шостад. Большой потенциал и у народной дипломатии.
Генеральный консул Королевства Норвегия в Мурманске Эрик Сведал: "Народная дипломатия между нашими людьми, между людьми по разные стороны границы это очень важно для доверия и сотрудничества. И это будет моя главная задача, чтобы поддерживать и усиливать её".
В следующем году исполнится четверть века сотрудничеству стран Баренцева региона. В России к этому времени будет завершено формирование новой законодательной базы, регулирующей вопросы приграничных отношений. Федеральный закон уже принят. Теперь своё слово должна сказать областная Дума.
Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Мы на Думе будем рассматривать отдельные положения в части, касающейся нашей Мурманской области - межпарламентского сотрудничества между Мурманской областью и нашими северными губерниями. Это очень важно для дальнейшего сотрудничества".



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