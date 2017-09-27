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27.09.2017 13:40

27 сентября — День воспитателя и дошкольного работника. В детских садах Мурманска педагоги закладывают основы поведения в социуме

Владимир Костров.

Сегодня профессиональный праздник работников дошкольных учреждений. В Мурманской области 236 детских садов. Их посещают 46 тысяч юных северян. О том, чем живут воспитатели и педагоги, какие задачи перед ними стоят?
Как устроены роботы, зачем извергается вулкан или почему песок сыпучий. Сегодняшним малышам недостаточно детсадовской программы, по которой воспитывались их родители. Они хотят знать больше!
В этом возрасте главный вопрос для детей — "почему?" Тысячи "почему", способных поставить в тупик академиков. Но воспитатель может найти нужные ответы и помочь ребенку понять, как устроен мир.
Ответы на вопросы найдутся в мурманском развивающем центре "Мозаика". Он открылся на базе детского сада №32. Здесь самое современное оборудование: интерактивные песочницы, развивающие игры, цифровая лаборатория и комплекты по робототехнике.
Заведующая детским садом № 32 Нина Тельминова: "Детям будет очень интересно, увлекательно. Дети сами будут ставить опыты, решать всевозможные задачи. Я думаю, они получат огромное удовольствие
Весь этот инструментарий поможет воспитателям сформировать в дошкольниках представления об окружающем мире, природных явлениях, работе технических устройств.
Воспитатель детского сада №32 Галина Шаройко: "Они могут узнать и почувствовать то, что глазами невозможно увидеть - звук, магнитное поле. В наше время такое было?"
Воспитатель детского сада №32 Людмила Леонова: "С ясельной группы мы конструировали, но здесь мы включаем ещё и программирование, то есть ребенок начинает осваивать азы компьютера".
Педагоги, многие из которых участники всероссийских проектов, направляют процесс. Занятия выглядят как игра, в которой главный экспериментатор - ребенок. Так, у малышей развивается мотивация к получению новых знаний.
Мама воспитанницы детского сада №32 Юлия Ерёминцева: "Младшая совсем маленькая ещё. Говорить не умеет, но на фразу: "Мы к деткам идём играть?" Она отвечает: "Да!" Я думаю, что этими словами всё сказано".
Это упражнение не всем даётся легко. Сегодня стало нормой, что дети с ограниченными возможностями здоровья занимаются вместе с остальными сверстниками. Позитивный эффект инклюзивного образования подтверждает сама жизнь.
Воспитатель компенсирующей группы детского сада №97 Ирина Рамазанова: "У нас один ребенок с нарушенным слухом на конец года такой результат замечательный дал: он составил рассказ даже интересней и содержательней, чем здоровые ребятки".
Не надо быть психологом, чтобы понять: именно в детском саду закладываются основы поведения в социуме и отношения к людям. Поэтому все педагоги в один голос говорят: наука важна, но главное качество воспитателя старо как мир: любить детей.
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