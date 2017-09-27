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27.09.2017 13:18

Осуждена коммерческий директор организации за мошенничество в сфере получения выплат с использованием служебного положения

Собранные следственным отделом по городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении коммерческого директора ООО «ЛИК» и главного бухгалтера ООО «МТСП», обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (хищение денежных средств при получении выплат (субсидий) с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа).

По версии следствия, обвиняемая, 1977 года рождения, выполняя управленческие и административно-хозяйственные функции в ООО «МТСП» в 2016 году, используя служебное положение главного бухгалтера, изготовила справку с умышленно заниженным собственным доходом в данной организации, подделала подписи руководителя организации и заверила документ печатью Общества, после чего предоставила указанные ложные сведения в ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения», получив,  путем обмана, субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев.
Приговор суда вступил в законную силу.

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