Мурманский областной краеведческий музей приглашает на выставку "Василий Тёркин"

Елена Сивонен.

Экспозиция приурочена к 75-летию публикации первых глав одноименной поэмы Александра Твардовского. Их напечатали в сентябре 1942 - во фронтовой газете "Красноармейская правда". Произведение стало национальным эпосом, а главный герой символом Победы. Впервые образ паренька с гармошкой во время советско-финляндской войны создала группа журналистов газеты "На страже Родины". На выставке есть эти публикации. А также мультфильм 1941 года "Как Вася Тёркин призываться шел". Героя - солдаты и командиры Красной армии - настолько полюбили, что Твардовский принял решение написать, ставшую знаменитой, поэму.

Директор историко-литературного музея "Вася Тёркин" (г. Санкт-Петербург) Вячеслав Кокин: "В Ленинграде было принято решение прекратить печатать приключения Васи Теркина, после этого случая бойцы просто завалили редакцию газеты письмами: "Куда же делся наш герой, неужели его убило, ранило, на другой фронт перевели?" И пришлось продолжить эти публикации вплоть до 1944 года".

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Персонаж, рожденный гением Твардовского, как вымысел или некий обобщенный литературный персонаж, стал своим для миллионов советских солдат, которые участвовали в Великой Отечественной войне, и каждый в этом персонаже видел своего друга, товарища, соседа по окопу, по кораблю, по танку..."

Поэму публиковали журналы "Крокодил", "Костер", "Красноармеец". Дополняют экспозицию фронтовые принадлежности бойцов Красной армии - из фондов краеведческого хранилища - солдатские кружка, фляжка, котелок, кисет, курительная бумага, мундштук, почтовые открытки и письма. Выставка работает до 29 октября.





