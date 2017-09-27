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27.09.2017 13:50

"Урок доброты" для мурманских школьников. Цель занятий - информировать подрастающее поколение о правах людей с ограниченными возможностями здоровья

Елена Сивонен.

"Урок доброты" в школе № 49 Мурманска. Первую подобную акцию в рамках партийного проекта "Единая страна доступная среда" провели в августе в детском лагере на базе гимназии №8. Для большего охвата молодой аудитории, идут переговоры с руководителями образовательных учреждений о продолжении акции. Цель - информировать подрастающее поколение о правах людей с ограниченными возможностями здоровья, научить ребят корректности.
Председатель регионального Общественного совета партийного проекта "Единая страна - доступная среда" Святослав Ширвель: "Эти уроки направлены на формирование у детей правильного толерантного отношения к людям, чьи возможности здоровья ограничены. И понимание этих людей. Ведь те дети, которые сегодня сидят на школьной скамье уже завтра будут составлять основу нашего общества".
Директор СОШ №49, депутат Совета депутатов г. Мурманска Юрий Гугин: "И дети в конечном итоге поймут, что толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями - это тот образ, в котором в будущем мы будем жить, взаимодействовать, дружить".
Тема урока "Вместе будем дружить". Занятие интерактивное. В роли учителей - соцработники центра психологической помощи. Вместе с ребятами обсуждают социальные ролики, объясняют, будущее есть у каждого человека, вне зависимости от его физических возможностей. Важно помочь интеграции - простым общением, дружбой. В игровой форме, через дебаты - специалисты воспитывают в детях чувство доброты, взаимопомощи, поддержки.
Социальный педагог ГОБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям" Татьяна Дайнеко: "Поставить галочку - однозначно можно в сознании ребят, постараться подвигнуть их задуматься о том, что дружить - это интересно, это круто".
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