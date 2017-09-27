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27.09.2017 12:31

Военные психологи отрабатывают навыки оказания помощи подводникам СФ в кризисных ситуациях

Сегодня в главной базе подводных сил Северного флота Гаджиево начался двухдневный учебно-методический сбор для совершенствования навыков специалистов психологической службы Северного флота, военной полиции, Главного управления воспитательной работы ВС РФ, МЧС России и мурманского Арктического государственного университета. В мероприятии принимают участие командование подводных сил Северного флота, заместители командиров подводных лодок по работе с личным составом, представители духовенства.

Основное внимание в ходе сбора уделяется практической работе с военнослужащими, попавшими в стрессовые ситуации, связанные со спецификой выполнения задач военной службы. На базе учебно-тренировочного комплекса подводников с участниками сборов пройдёт занятие на тему: «Психологическая подготовка моряков-подводников к деятельности в экстремальных условиях». Во время занятия психологи проанализируют стрессовые ситуации, возникающие при проведении фактической борьбы за живучесть корабля, при затоплении отсеков подводной лодки и возникновении пожаров. Также они окажут психологическую помощь личному составу, подвергшемуся воздействию психотравмирующих факторов.
В главной базе подводных сил Северного флота также будет разыгран эпизод операции по обнаружению и захвату разведывательно-диверсионной группы условного противника с применением средств имитации. После проведения демонстрационных действий специалисты психологической службы отработают практические методы психологической реабилитации на бойцах отряда по борьбе с противодиверсионными силами и средствами, участвовавших в учении.
Во второй день сборов военные психологи примут участие в военно-спортивной эстафете с элементами психологической полосы препятствий, проведут тренинг интеллектуальных способностей и сюжетно-ролевые игры на базе отдельного морского инженерного батальона Северного флота в посёлке Щук-озеро. Завершатся сборы проведением тестирования по оценке индивидуальных психологических особенностей специалистов психологической службы и социально-психологическим тренингом.
Командование Северного флота придает большое значение подготовке психологов. Сегодня в частях и соединениях Северного флота служат и трудятся более 120 военных и гражданских специалистов психологической работы. Они успешно выполняют свои должностные обязанности и принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. Так в 2016 году начальник группы психологической работы соединения атомных подводных лодок старший лейтенант Максим Ким занял 2-е место на Всеармейском конкурсе специалистов психологической службы Вооружённых сил Российской Федерации.

Пресс-служба Северного флота

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