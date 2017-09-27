Продолжается приемная кампания на обучение по программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета

В настоящее время обеспечено 93% приема на обучение по программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета, причем в десяти областных колледжах из восемнадцати прием на обучение на бюджетные места завершен.



Завершен прием документов на обучение за счет средств областного бюджета по 61 программе среднего профессионального образования, в том числе по 8 программам, входящим в перечень ТОП-50 (перечень наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей среднего образования).



Наиболее востребованными среди абитуриентов с высокими средними баллами аттестатов уже несколько лет подряд остаются специальности педагогической и медицинской направленности. В среднем балл аттестата абитуриентов, зачисленных в текущем учебном году на бюджет в Мурманский медицинский колледж, составил 4,26 балла, в Мурманский педагогический колледж и Северный колледж физической культуры и спорта – 4,1 балла.



В соответствии с законодательством в восьми областных колледжах прием заявлений на очную форму обучения на оставшиеся вакантные места продлен до 25 ноября (до момента 100 % заполнения бюджетных мест).



С подробной информацией о приемной кампании можно ознакомиться на сайте Министерства образования и науки Мурманской области.





/ Министерство образования и науки Мурманской области /



