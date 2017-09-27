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27.09.2017 18:15

Заозерская команда клуба «Домашний очаг» и мурманская команда «Север» стали победителями областного конкурса «Спартакиада – 2017»

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел областной конкурс для людей старшего поколения «Спартакиада-2017».

Команды-участницы из Мурманска, Североморска, Заозерска и поселка Видяево представили название, эмблему, девиз и приветствие во время этапа «Физкультпривет». Конкурсанты удивляли зрителей и членов жюри чтением стихотворений, танцевальными, вокальными номерами и театральными зарисовками. Во время этапа «Быстрее, выше, сильнее» на спортивно-игровых площадках участники продемонстрировали ловкость, выносливость и взаимовыручку. Они выполняли упражнения с обручами и мячами, отвечали на вопросы спортивной викторины и изображали различные виды спорта.

Все команды были награждены специальными дипломами. Победителями областного конкурса для людей старшего поколения «Спартакиада-2017» стали заозерская команда клуба «Домашний очаг» Центра культуры и библиотечного обслуживания и мурманская команда «Север» Совета ветеранов войны и труда.


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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