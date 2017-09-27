В областном центре продолжаются проверки работы мурманских управляющих компаний

Анастасия Ярославская.

И вновь проверки работы мурманских управляющих компаний. Рейд на Свердлова-26, корпус 2 в плане давно. Последний раз комиссия была здесь летом. Жилищникам выдали предписание. Не устроило содержание территории и состояние детской площадки. Два месяца прошло, но "воз и ныне там". Коренных изменений специалисты сегодня не увидели. Со слов жителей, с утра впервые увидели плотника. Пытался чинить песочницу. Вердикт — некачественно, гнилые доски не заметил.

Начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству Управления Ленинского административного округа г. Мурманска Нина Мачина: "Не реагирует. На сегодняшний день составим административные материалы, передадим в административную комиссию для привлечения должностного лица УК к административной ответственности. Так как они уже неоднократно привлекались к ответственности, то предупреждения не будет - будет однозначно административный штраф".

Проверку жилищники, как выяснилось, ждали - пригнали технику, сделали обсыпку. Но на решение это уже вряд ли повлияет. Должностным лицам придется платить штраф. Решительно настроены и жители. Неудовлетворительную работу терпели слишком долго. Последняя капля - неудавшаяся попытка попасть в программу по формированию комфортной городской среды.

Председатель совета дома Аделаида Колосова: "9 бланков всего кинули УК срывает даже это мероприятие. 9 бланков всего! Я вообще удивляюсь - это как вредительство какое-то!"





