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27.09.2017 11:30

Ярмарки, праздники, творческие и спортивные праздники. Общественная организация поддержки семей Кольского района вышла в финал престижного Всероссийского конкурса

Артем Дашевский.

В числе лучших. Общественная организация поддержки семей Кольского района вышла в финал престижного Всероссийского конкурса. Сегодня духовно - нравственному воспитанию детей в стране уделяется большое внимание. Но, как отмечают педагоги и психологи, без участия родителей труд не принесет должных результатов.
Председатель правления МОО развития семейных ценностей и поддержки семей Кольского района "Благо" Яна Петрова: "Душа ребенка требует примеров для подражания, и самый первый пример - это мать и отец, это семья. И очень важно, чтобы в семье царил добрый микроклимат, чтобы семья была морально здорова".
В общественной организации "Благо" состоят более пятидесяти семей. Здесь родители вместе с детьми проводят свой досуг. Вместе готовят ярмарки, проводят творческие и спортивные праздники. Здесь царит доверительное отношение и дружба. Ждут всех, кому требуется помощь и просто гостей.
Мария Поднебесникова: "Все мероприятия, которые проводит наша общественная организация "Благо", они направлены на поддержку семейных ценностей, и на совместный отдых родителей с детьми, на получение совместных эмоций".
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