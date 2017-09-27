Сегодня в Москве губернатор Марина Ковтун принимает участие в заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под председательством министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова проходит заседание Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

В заседании Госкомиссии принимают участие председатели аналогичных комиссий в субъектах Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Мурманскую область на встрече представит губернатор Марина Ковтун.

Участники заседания обсудят предложения по реализации дополнительных мер по выявлению и пресечению незаконного оборота продукции легкой промышленности, а также предложения по разработке методики определения и оценки доли незаконного оборота в розничном товарообороте. По итогам обсуждения будет сформирован план реализации поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина, данных на совещании «О мерах по развитию легкой промышленности в Российской Федерации», состоявшемся 24 августа 2017 года в Рязани.

На заседании также будут подняты вопросы госрегулирования в области оборота алкогольной продукции. Руководитель Роскачества Максим Протасов выступит с докладом о проблеме идентификации товаров в мировом масштабе, правовых пробелах, способствующих введению потребителей в заблуждение относительно свойств и качества товара, и предложениях по их устранению.



/ Управление по взаимодействию со СМИ /