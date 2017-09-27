Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
27.09.2017 11:25

Сегодня в Москве губернатор Марина Ковтун принимает участие в заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под председательством министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова проходит заседание Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

В заседании Госкомиссии принимают участие председатели аналогичных комиссий в субъектах Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Мурманскую область на встрече представит губернатор Марина Ковтун.

Участники заседания обсудят предложения по реализации дополнительных мер по выявлению и пресечению незаконного оборота продукции легкой промышленности, а также предложения по разработке методики определения и оценки доли незаконного оборота в розничном товарообороте. По итогам обсуждения будет сформирован план реализации поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина, данных на совещании «О мерах по развитию легкой промышленности в Российской Федерации», состоявшемся 24 августа 2017 года в Рязани.

На заседании также будут подняты вопросы госрегулирования в области оборота алкогольной продукции. Руководитель Роскачества Максим Протасов выступит с докладом о проблеме идентификации товаров в мировом масштабе, правовых пробелах, способствующих введению потребителей в заблуждение относительно свойств и качества товара, и предложениях по их устранению.


/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.52
Евро = 68.02
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.